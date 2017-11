Almandoz publicó su oferta, penada por la ley argentina, en un portal regional. Detalló que trabaja 17 horas por día, pero sus dos trabajos sólo le dejan 14 mil pesos mensuales. Es el único ingreso para mantener a su mujer y a sus dos hijos. “Las ventas del almacén bajaron muchísimo porque la gente consume menos. En la Argentina no hay buenos empleos y después del secundario sólo tenés tiempo para trabajar y trabajar”, advirtió en diálogo con el portal latinoamericano Actualidad.Rt.

Desesperado por no poder costear los gastos del festejo, Almandoz se puso a investigar en internet y descubrió que “se puede vivir con un solo riñón”. Por eso se propuso: “Lo vendo, tengo plata, le hago la re fiesta a mi hija, ella es feliz y no se va a olvidar nunca de ese día. Si salva una vida y puede darle el festejo a mi hija, es un negocio redondo”, sumó.

“Desde los 11 años que me dice: ‘Papá, mi sueño es tener los 15, si no vamos a Disney’. ¿De dónde saco plata para ir a Disney? “Hablamos de mucha plata, 300.000 pesos. Sus compañeritas hacen sus festejos, sería muy frustrante para mí no hacerlo. Le tocó un papá que es laburador y lo único que puedo hacer es esto, porque no voy a ir a robar, prefiero vender un órgano”.

Almandoz es taekwondista y este año ganó dos medallas de oro representando a la Argentina en el exterior y obtuvo la de plata en el torneo nacional, pero admite que “no se puede vivir del taekwondo”. Todos los premios parecen poco si no puede satisfacer los deseos de Araceli, su hija de 14 años.