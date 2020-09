Un nene de 11 años manejó un auto y salvó a la abuela

Angela no lo podía creer, pero se sentía tan débil que simplemente agradeció al cielo que su nieto haya llegado justo para salvarla. "Estaba apoyada contra un cartel y de repente miré a mi derecha y vi a mi vehículo, un Mercedes-Benz, viniendo hacia mí. Venía rápido y tranquilo. Miré hacia el interior del coche y era él, PJ", recordó la mujer.

Con una determinación sorprendente el chiquito ayudó a su abuela a subir al coche y manejó hasta la casa para que se recuperara. Mientras, la mujer sacó su celular para grabar a su nieto, que se había convertido en su gran salvador. "De repente mi glucosa cayó por debajo de 40", describió Angela. "Estaba básicamente de rodillas y no podía caminar. Inmediatamente PJ entró en acción. Este niño solo tiene 11 años y puede conducir mejor que su mamá", agregó la abuela.

A-Manejo-y-salvo-la-vida.png

Según contó, la mujer y su nieto suelen salir juntos a pasar el rato al aire libre. Ella hace ejercicio mientras él pasea con su karting y en ese momento se habían distanciado bastante, por lo que se sorprendió al verlo llegar arriba de su auto más caro. "Le pregunté por qué no había agarrado las llaves de algún otro de los autos que tienen (SUV, Camry, Truck o Camaro). Me miró, sonrió y dijo que agarró las primeras llaves que vio… jajaja".

"Este niño tiene 11 años y conduce como un profesional", dijo la mujer, que agregó que PJ es fanático de los autos: "Siempre maneja sus pequeños autos, tiene uno a batería, una motocross y un karting y salimos juntos, mientras yo trato de hacer un poco de ejercicio". PJ ya tenía algo de experiencia con coches grandes. Su abuelo le había enseñado a manejar sus autos en anteriores ocasiones en las que le pidió que lo ayudara a mover los autos de su garage. Pero claro, eso eran unos pocos metros, nunca había manejado en la calle o solo.

"Me llevó a casa y estacionó en la entrada. Y lo hizo con mucha precisión, porque el camino de entrada a mi hogar es un poco estrecho... Pero no subió a la vereda, ni se fue al pasto, nada de eso. Se detuvo en el camino de entrada, en el garaje y me ayudó a salir del auto", relató Angela. Y agregó que estaba "tranquilo y sereno" al volante, como si no estuvieran en medio de una emergencia. "Es un niño muy especial y no pide nada a cambio", concluyó la abuela más orgullosa del mundo, quien apenas llegó a su casa, llamó a los médicos y enseguida la pudieron estabilizar.

La mujer contó que su nieto tomó las llaves del Mercedes Benz para rescatarla. Pero a disposición tenía un SUV, un Camry, un Truck y un Camaro.