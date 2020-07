Un protocolo para que el paciente con COVID no muera en soledad

El Hospital Rossi de La Plata, pionero en el servicio de cuidados paliativos, armó un protocolo para que quien muere por coronavirus no lo haga en soledad: "La muerte por COVID es muy solitaria y eso impacta en el paciente y en el proceso de duelo de la familia", explicó la directora del centro de salud, Cecilia Jaschek. La funcionaria sostuvo que "tampoco hay velorio que es un ritual cultural, que es parte de la sanación del duelo".

Los pacientes críticos de coronavirus permanecen días aislados e intubados en una sala de terapia intensiva en la que el personal médico ingresa para controlar síntomas, tratando de estar el menor tiempo en la habitación para evitar el contagio. Esos pacientes no reciben visitas, en la mayoría de los casos sus familiares, por ser contacto estrecho, cumplen aislamiento en sus casas y tampoco pueden presentarse a escuchar el parte médico diario, que debe brindarse por teléfono. La muerte en general encuentra solos a esos pacientes, pero Cecilia Jaschek cambió eso.

Jaschek, antes de ocupar ese cargo, fue durante años jefa del Servicio de Cuidados Paliativos, por eso impulsó el debate de un protocolo por el cual los últimos minutos de esa persona no transcurran en soledad: "En los minutos finales de esa vida, un acompañante entrenado se cambia, se viste con el equipo de protección personal e ingresa a la terapia para que no se dé en soledad esa partida", explicó la especialista. Y remarcó que se sigue un riguroso protocolo y, si bien no se puede abrazar al moribundo, contó, con emoción, que "hablar sí se puede y la palabra viene a llenar de afecto al paciente en el final de su vida".