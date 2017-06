Cada tanto, el tramo por el que pasan miles de vehículos todos los días desde las provincias de Río Negro y Neuquén se convierte en una pesadilla para los automovilistas, por la cantidad de baches y deformaciones que presenta la calzada. Hubo despistes, varios accidentes y algunos muertos como saldo.

La historia no es nueva. Desde que Caminos del Comahue SA, ex concesionaria de la Ruta 7, dejó de prestar servicios en 2010, el puente terminó atrapado en las redes de la burocracia. Las obras de mantenimiento casi no se hicieron, a pesar de que la provincia de Neuquén se encargó de mantenerlo, más de lo que lo hizo Río Negro.

“Sabemos que es una zona gris como muchas que existen, pero a pedido de los vecinos de Centenario, Vialidad Provincial se viene haciendo cargo de hace algunos años de las reparaciones”, afirmaron desde ese organismo provincial.

Según explicaron desde Vialidad Provincial, no hay una letra fina que indique quién tiene que hacerse cargo de las reparaciones, en un sector dividido por dos provincias. En algunos casos, los municipios son los que hace obras, pero sólo en aquellos que son solventes desde lo financiero.

El puente, paradójicamente, está custodiado por dos destacamentos policiales, tanto de una provincia y otra, las 24 horas. Sin embargo, los actos de vandalismo, como destrozar las losetas por donde camina la gente o robarse los cables del alumbrado público ya son una costumbre.

La estructura ya fue reparada hace unos meses debido a los baches gigantes que tenía en el medio. Pero las dos provincias también tienen que garantizar que las rutas de accesos al mismo estén transitables, por el gran flujo de vehículos que circula todos los días por ese sector.

A Vialidad Provincial de Neuquén llegan notas de vecinos, cada tanto, que solicitan reparaciones urgentes. El organismo ya hizo arreglos en el 2014, luego de una intervención directa de la Defensoría del Vecino. Sin embargo, el puente sigue siendo, en los papeles, una “zona gris” entre dos ciudades muy distintas.

Una larga historia con los antipeaje

Menem lo hizo

El puente fue inaugurado en 1995 en plena campaña de reelección del entonces presidente Carlos Menem. Con él, vino el peaje.

Una concesión privada

Caminos del Comahue SA, la concesionaria de la Ruta 7 y del puente, fue cuestionada por los vecinos de Centenario. Hubo protestas por el valor del peaje.

Fin y desidia

Después de 2010, cuando se retira la concesión luego de 15 años, el mantenimiento de la calzada y del puente se hizo irregular. En esos años nunca fue repavimentada.

5 kilómetros separan Cinco Saltos de Centenario.

Las une la calle-ruta Jaime de Navares. La calzada es de cemento para el tránsito pesado y del lado de Neuquén presenta imperfecciones. En Río Negro estuvo en peor estado hasta hace un tiempo. Por allí suelen salir camiones con fruta y es un camino alternativo en los cortes.