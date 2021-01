Un reencuentro familiar a orillas del arroyo Covunco

“En Cutral Co no tenemos río, así que salimos a buscar agua para refrescarnos y llegamos bien temprano a Mariano Moreno, es un lugar muy lindo y tranquilo”, dijo Carlos Martínez. Un visitante, de paseo por Mariano Moreno

A la familia Lezcano-Oporto, de Cutral Co, los atravesó por el lado de los sentimientos. Las fiestas de fin de año sirvieron para que Alexis Lezcano y Rocío se encontraran con su familia después de nueve meses. Los jóvenes permanecieron en la ciudad de Cinco Saltos sin ver a sus padres Aída y Néstor. Por su parte, el jefe de familia, chofer de colectivos, también permaneció parado en su actividad. Aida Oporto, como ama de casa, sobrellevó todos los avatares de este suceso tanto imprevisto como histórico, todos la definieron como la “matriarca” de la familia. Para darle más color a este grupo familiar, el fotógrafo y músico Carlos Alberto Martínez fue de la partida y con su guitarra le puso acordes a cada uno de los momentos que vivieron en este pequeño rincón neuquino. “Hace unos 20 años que soy profesor de música. Actualmente estoy en la Escuela 172 y el Jardín de Infantes 7 de Cutral Co. Me gusta mucho lo que hago”, contó Carlos. Le gusta tanto que también se dedica y trabaja de la música.