Un tiburón ballena espanta a turistas de una playa de Israel

Según refirieron los turistas que estaban en el lugar, durantes unos minutos se vivieron escenas alarmantes. "¡Va hacia esa mujer!", "¡Ella no se ha dado cuenta!", dicen que gritaban los bañistas. Al rato, la mujer se alejó y el tiburón ballena se perdió en el mar y no volvió a aparecer.

A pesar del terrible susto que se llevaron los turistas, los especialistas explicaron que el tiburón ballena no suele representar un peligro para las personas. Pese a que es el pez más grande del mundo, con una longitud promedio de 12 metros que puede llegar hasta 18, se alimenta por filtración: pequeños organismos, como gambas y algas.

Lo cierto es que tampoco el tiburón ballena suele merodear por las costas, pero en esta época del año en Israel suele haber altas concentraciones de plancton por lo que se acercan a comer. No obstante, Adi Barash, la jefa de la organización para la conservación "Sharks in Israel" (Tiburones en Israel), recomendó a los turistas que eviten acercarse al escualo. "Es muy importante no interponerse en su camino, no tocarlo y no perseguir al tiburón. Está bien tomar una foto y disfrutarlo", añadió la especialista.

tiburon 1.jpg

Desde 2016, el tiburón ballena es considerada una especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza