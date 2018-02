Un tribunal ordenó que Fujimori sea procesado otra vez

Perú

Un tribunal de Perú ordenó que el ex presidente Alberto Fujimori sea procesado por una matanza de seis campesinos en 1992, resolviendo que carece de inmunidad a pesar del indulto que consiguió en diciembre. “El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori, por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso”, indicó el poder judicial.