Un viaje al corazón de una escuela trashumante

Esa escuela después de siete décadas sin un solo egresado, encontró a comienzos de los años 80 la pasión y el compromiso de un grupo de docentes –Balbo, Pedro Vanrell y Alejandra Martínez– que decidieron seguir a los alumnos en los ciclos de pastoreo de chivas y ovejas. El principal sustento económico de la zona obligaba a los pobladores a adoptar un modelo de vida trashumante, pasar una parte del año en Huncal y otra en la localidad de Cajón Chico, a 70 kilómetros.

Balbo y compañía se plantearon que si los chicos no podían asistir a la escuela, la escuela tendría que llegar hasta ellos. “Los pibes llegaban a cuarto grado y abandonaban, no era un problema de la escuela ni de los chicos ni de sus capacidades sino de un calendario escolar que no acompañaba los procesos de trashumancia de la comunidad mapuche Millaín Currical”, explica a LM Neuquén el director de Escuela trashumante, el documental que se estrenará hoy a las 21:30 en el Espacio INCAA del Cine Teatro Español de esta ciudad.

Rodada a lo largo de cuatro años, Vagnenkos encontró “un grupo de docentes y una comunidad que construyen juntos una manera de ‘pasar’ el saber y transformar el conocimiento”. “Un proyecto que toma en cuenta las necesidades de la comunidad mapuche, trashumante, y que no abandona el espíritu de mostrarles a estos pibes otras ventanas al mundo, que no renuncia a que todos somos capaces de aprender y de enseñar”, agregó.

Cuando en los 80 se introdujo la dinámica trashumante, la escuela contó con los primeros egresados. Para el director del documental, los docentes fueron los primeros responsables de ello: “Sacaban ventaja, trabajaban cinco meses, la comunidad se iba, ellos cerraban y seguían cobrando. Pensaban que no valía la pena retenerlos”. Agregó que tuvo acceso al Libro Histórico de la escuela donde aparece “la idea de civilización y barbarie”. “Los chicos aparecen retratados como salvajes, con padres que los hacen trabajar. Recién ahí uno entiende que no hubo egresados, no porque no fueran capaces sino porque no tenían la oportunidad de serlo”, comentó.

OBJETIVOS

“En función de las necesidades”

Alejandro Vagnenkos (foto) hizo más de diez viajes durante los cuatro años en que duró el rodaje de Escuela trashumante. La inmensidad de la geografía del lugar y la diversidad de acciones dentro del aula logran dar cuenta del fuerte vínculo entre comunidad y escuela. “Es una escuela en conflicto permanente, pero todo conflicto es inherente a la educación y a la escuela. Acá hubo docentes que pensaron la escuela en función de la gente y de las necesidades de la comunidad”, enfatizó.

Balbo y su experiencia

”Ponerse en los zapatos de cada alumno”

Cuando volvió del exilio, gracias al obispo Jaime de Nevares, Orlando Balbo llegó al paraje Huncal, cercano a Loncopué. Allí se dedicó a la alfabetización de la comunidad mapuche Millaín Currical, llevando a la práctica los fundamentos de la educación popular de Paulo Freire.

Balbo se dio cuenta de que debía “ponerse en los zapatos de cada uno de los alumnos” y entonces procedió a adaptar la escuela a la vida de la comunidad. En veranada, época de pastoreo, se trasladaba con sus alumnos al Cajón del Hualcapén, al pie del volcán Copahue, para darle clases.