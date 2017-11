Una avenida que luce las creaciones de los artesanos

“Esculturas en fósforos” es el emprendimiento de Martín, un artesano que llegó de Bariloche. Contrario a lo que se podría pensar, sus esculturas son las que menos espacio ocupan, ya que entran en un tubo de ensayo. Con mucho pulso y paciencia, talla con bisturí un fósforo y crea minifiguras que sólo es posible reconocer con una lupa: desde una flor y una jirafa hasta personajes como Elvis Presley. “Es el tercer año que venimos. Neuquén siempre nos trató bien y por suerte podemos vivir de esto”, cuenta Martín, mientras los curiosos se acercan asombrados a preguntarle cuál es el secreto.

Si uno en la feria busca color y alegría, lo va a encontrar en cada puesto que recorra. Como en el caso de Graciela, que visita la ciudad desde Necochea. “Vine por segunda vez porque la vez pasada me fue bien. He ido a otras ferias del país a las que no volví. En Neuquén gusta el producto”, cuenta esta artesana y artista a la que siempre le gustó pintar, y que decidió llevar sus cuadros a objetos útiles como carteras, bolsos y billeteras.

Caia, por su parte, viene de Córdoba a ofrecer por primera vez llaveros, colgantes, materos y monederos hechos con piezas de cuero. “Vine porque mucha gente me dijo que la feria de Neuquén estaba muy buena”, asegura.

Por su parte, una pareja de mendocinos ofrece por cuarta vez sus artesanías de papel de diario pintadas con acrílico. “Seguimos viniendo porque nos gustó mucho y se vende muy bien”, señaló Fabricio.

Desde las 10 hasta la medianoche

Unos 400 artesanos del país y provenientes de Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y España participan del 22° Encuentro Nacional que se extiende por la Avenida Argentina hasta la calle San Martín. Desde hoy y hasta el lunes, los artesanos recibirán a los visitantes desde las 10 hasta la medianoche.