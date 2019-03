Una beba nació embarazada de su hermano gemelo

Colombia. Es un caso tan infrecuente como impactante: una mujer colombiana, de nombre Mónica Vega, quien estaba embarazada de poco más de siete meses, descubrió durante una ecografía que su bebé de 37 semanas de gestación también estaba embarazada, porque albergaba en su interior a otro feto sin desarrollar. Este otro feto en el vientre de la beba aún no nacida tenía cordón umbilical y estaba rodeado de líquido amniótico. Esto motivó que los médicos actuaran de inmediato, provocando el parto de la mujer quien dio a luz a la pequeña Itzamara, quien a las pocas horas de vida fue sometida a una intervención quirúrgica para sacarle el feto, que era su hermano gemelo. Esta extraña alteración en el desarrollo embrionario recibe el nombre de “fetus in fetu” o “gemelo parásito”, y se trata de un fenómeno que se produce cuando los células que van a conformar a los hermanos gemelos no se dividen en el momento adecuado (la primera semana de gestación) y, entonces, los dos embriones crecen de manera asimétrica.