Una denuncia que salpica al presidente uruguayo Lacalle Pou

La mayoría de sus presuntas víctimas tenía entre 13 ó 14 años cuando ocurrieron los abusos, según el documento de Fiscalía enviado al Congreso en el que se fundamentó el pedido de desafuero del senador, votado por unanimidad. Según las fechas detalladas por las víctimas, todos los delitos se cometieron durante la etapa de legislador de Penadés. “No me arrepiento de nada, porque no he cometido ningún delito”, dijo.