Una elección horrible

La cuarentena no se puede levantar. La cuarentena no puede seguir. Es la política Bill. Clinton, el ex presidente norteamericano, acuñó la máxima “es la política estúpido” en la campaña contra George Bush padre, quien iba por la reelección en un camino ondulado, que al final lo depositó fuera de la Casa Blanca. Ahora, con la encrucijada entre la salud y la economía, que en grandes líneas y sin alejarse de la honestidad, que impera frente a la pandemia de coronavirus, claramente es el momento para la política.