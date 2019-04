Una familia cipoleña denunció que la Policía allanó su casa por error

“En la casa estaba mi madre de 69 años que sufre del corazón, mi hermana y sus dos hijos de 6 y 8 años. Yo hace cinco años no vivo en Cipolletti, y fue todo muy extraño”, comenzó relatando Daniela a LM Cipolletti.

Dijo que llamó su madre muy asustada por la situación, y que no pudo impedir el ingreso de la Policía.

“Yo estaba yendo hacia el trabajo, soy guardia de seguridad en un supermercado en Neuquén. Me llamó por teléfono mi mamá y me contó que estaban revolviendo toda la casa. No encontraron nada de lo que decían buscar. Quisieron llevarse el teléfono celular de mi hermana, un Motorola, cuando en la orden de allanamiento decían que buscaban un teléfono marca Samsung. No dejaron copia de ningún acta y dijeron que debíamos presentarnos en unas oficinas judiciales de General Roca”, relató la joven de 31 años.

Apenas salió del trabajo, Daniela viajó hasta la casa de su madre en Cipolletti.

“Llamé a la comisaría para que me explique qué había pasado, y se me burlaron. No me explicaron nada. Por medio de una vecina nos enteramos que a una cuadra de la casa vive otra persona que se llama igual que yo, pero de aspecto físico es totalmente diferente. Creemos que se podrían haber confundido de domicilio”, explicó.

La joven aseguró que en la semana viajará a Roca para que las autoridades judiciales le den una explicación sobre el bochornoso operativo.

“Son Policías, tienen toda la información que se necesita, es una joda que se confundan de casa. Qué pasa si en medio de todo le pasaba algo a mi mamá, quién se hace responsable”, cuestionó.