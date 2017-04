Lorena junto a su familia vivió horas de angustia hasta que luego contar por LU5 el robo que había sufrido anoche, la llamaron desde el cementerio del barrio Progreso avisándoles que desconocidos habían dejado una urna en el portón de acceso.

Lorena junto a su familia viajó desde Bahía con las cenizas del marido de su madre para entregárselas a las hijas que residen en esta ciudad.

"Hicimos un parate para comer después del viaje dese Bahía Blanca, estacionamos la camioneta afuera del banco Credicoop de calle San Martín y Rioja donde comimos algo entre las 20 y las 22 ", indicó la mujer.

Embed INDIGNANTE ¦ En pleno centro, les abrieron la camioneta y se llevaron una valija con las cenizas de su padrastro. https://t.co/cStHQgCDtl pic.twitter.com/bGjLPBFT9q — LMNeuquén (@LMNeuquen) 12 de abril de 2017

En ese lapso de tiempo los ladrones abrieron la puerta de la cúpula de la camioneta y se llevaron todas las pertenencias: la valija con las cenizas de su padrastro, camperas, teléfonos celulares, equipamiento médico y hasta mercadería que había traído la familia para afrontar este viaje. "Se llevaron todo, pero lo más doloroso es que dentro de la valija estaba la urna de fibrofácil marrón que contenía la bolsa con las cenizas", dijo Lorena.

Minutos después de relatar ante la audiencia el dolor por el que estaban pasando, recibió una llamada desde el cementerio de barrio Progreso.

Los empleados municipales del cementerio se encontraron esta mañana con una caja en el portón de acceso. Al principio la desestimaron porque pensaron que se trataba de un “gualicho”. Contaron que la gente suele dejar animales animales, muertos, velas, entre otras cosas, pero uno de ellos la abrió e inmediatamente se dio cuenta de que eran cenizas. "Una compañera escuchó a la mujer lo que le había pasado e inmediatamente se comunicaron con ella para que viniera a comprobar que se trataba de las mismas cenizas. Y Así fue, a penas la vieron se dieron cuenta de que se trataba de las cenizas de su padrastro.

“Fue un alivio, estuvimos toda la noche revisando contenedores de basura, no sabíamos dónde buscar. No se me hubiese ocurrido nunca consultar en el cementerio. Fueron unas horas terribles”, dijo Lorena, antes de marcharse con la familia de su padrastro a Villa La Angostura donde finalmente esparcirán las cenizas.