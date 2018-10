Una feria muy particular

La mayoría de las facultades, al menos las que están cerca de esta ciudad, montarán cada una un stand, al igual que las diferentes áreas que se ocupan de investigar o vincularse con empresas privadas, comunas o instituciones públicas.

En vez de mirar artesanías, la gente podrá acercarse a conversar, por ejemplo, con un científico y preguntarle cómo investiga y el estado en el que se encuentra su trabajo.

También estarán los paleontólogos, ingenieros, matemáticos, filósofos, entre otros, mostrando qué es lo que hacen con los impuestos que pagan los ciudadanos.

La iniciativa fue pensada por los propios estudiantes, docentes y no docentes para visibilizar el rol que cumple la UNCo en la sociedad y el riesgo latente que corren todas esas actividades si es que el gobierno nacional sigue profundizando los recortes presupuestarios.

Hasta ahora todas las protestas callejeras que ha realizado la UNCo cosecharon multitudinarias adhesiones y no pasaron desapercibidas.

Sin embargo, el Presupuesto 2019 no contempla ni cerca los aproximadamente 4 mil millones de pesos que necesitaría para poder funcionar y sostener su oferta educativa. No se podría decir que no es original la movida que se hará hoy entre las 15 y las 20 horas en proximidades del monumento a San Martín para seguir sumando un apoyo que resulta crucial.