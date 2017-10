La morocha fue entrevistada en el ciclo radial El Show del Espectáculo, que conduce Ulises Jaitt. En ese espacio contó su horrible experiencia.

“El maltrato psicológico duele más que una piña, es horrible. Fue hace como un año: esta persona me maltrataba mucho, me insultaba, me decía mogólica, inútil, estúpida, no sabés hacer nada, me degradaba todo el tiempo. Fue un maltrato al nivel de hacerme llorar y humillarme frente a mis amigos, la pasé muy mal”, confesó Mora.

La modelo también se animó a contar cómo se alejó de su pareja. “Un día se fue a trabajar y yo agarré mis cosas, llamé a mi mamá y le dije ‘vení a buscarme’ y me fui sin dar la cara. No sé si fue de cagona, pero desaparecí. Después le dije por Whatsapp que no quería saber más nada”, reveló.

Sin embargo, la tortura no se terminó de un día para otro. La bailarina dijo que luego la empezó a “manipular”. “Me decía que había cambiado pero no le creí porque para mí, las personas no cambian. Lo hacen momentáneamente y en algún momento vuelven a ser lo que eran porque está en su esencia”, aseguró Magalí, quien actualmente está soltera.