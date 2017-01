Una jauría atacó a una mujer y a su hija con síndrome de Down en Alta Barda

Una mujer y su hija con síndrome de Down fueron atacadas por una jauría de perros en Alta Barda. Por suerte las mujeres no sufrieron heridas de gravedad.

María Rosa, una de las víctimas del ataque, explicó esta mañana a través de LU5 que el hecho ocurrió este sábado por la tarde por la calle El Ceibo, cuando volvían de comprar en una panadería.

"Regresábamos a nuestra casa con mi hija, que tiene síndrome de Down, y se me ocurrió volver por la calle El Ceibo, que es la paralela a la Ruta 7, para ir hasta el final y ver el patinódromo", indicó la mujer. "Llegamos allí y salieron varios perros a atacarnos, traté de hacer que se fueran, pero nos rodearon y mi hija me empezó a gritar que la estaban mordiendo", agregó.

"Mi hija terminó con las dos piernas mordidas, que por suerte no fueron lesiones graves, y yo tengo una mordida", aclaró.

Según el relato de María Rosa los cinco o seis perros que las atacaron "tenían collar", aunque no pudo observar a los supuestos dueños ni se pudo determinar de dónde salieron antes del ataque. "Los dueños, si es que los hay, no salieron en ningún momento de las casas", afirmó.

La víctima realizó la denuncia policial y hoy se presentará en el Municipio para presentar una queja formal y pedir la intervención de Zoonosis. "Yo sabía que un grupo de perros atacó a otra mujer hace poco en el barrio y la dejaron en el hospital. A mí me parece bien que cada uno tenga su mascota, pero si salen tienen que hacerlo con el dueño y con una correa, porque a los perros también les puede pasar algo si andan sueltos", concluyó la mujer.