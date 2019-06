Una joven se hará una cirugía para tener sexo

De esta manera, le informaron a ella y a sus padres del síndrome que padecía. Sin embargo, Sabine no pudo comprender lo que le estaba ocurriendo y comenzó a hacer terapia para lidiar con el diagnóstico. “Estaba devastada y confundida. No lo comprendía completamente y no estaba lista para hacerlo. Realmente parecía injusto y me deprimió por mucho tiempo”, señaló.

Debido a que esta condición le impidió relacionarse adecuadamente con sus parejas, la joven está dispuesta a someterse lo antes posible a la cirugía para abrir su canal vaginal y comenzar a usar dilatadores para tener mayor elasticidad. “Planeo hacerlo pronto, muy probablemente en el próximo mes. El proceso de uso de dilatadores tardará varios meses en hacer el canal un poco más ancho”, mencionó Boghos.

Ya que la joven no tiene útero, no podrá ser capaz de ser madre de manera tradicional, por lo que sus opciones son concebir a través de un vientre de alquiler, un trasplante de útero o la adopción.

Hay un caso cada 5000 mujeres

El síndrome de MRKH es una anomalía congénita que se caracteriza por la ausencia o el subdesarrollo de la vagina, el cuello uterino y el útero, y afecta a una de cada 5000 mujeres. La ausencia de vagina y útero impide el sangrado, por lo que no tienen perìodos menstruales.