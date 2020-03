Una mancha más al tigre

Desde su partida tras el Mundial del 2014, no solo ha cambiado poco y nada. Del papelón del 38 a 38 en una votación con 75 electores para acá, las idas y vueltas fueron tantas como los mamarrachos organizativos. Nada que no haya ocurrido también con Don Julio en el sillón de la AFA, pero la carencia de un hombre a quien señalar como autoridad exclusiva los mete a todos en la bolsa de responsables a la hora de analizar una decisión poco seria como la que se está por consumar, cambiando la cantidad de descensos en la Superliga a una fecha del final del torneo, con otro por disputarse de apenas once jornadas. Así, habrá solo dos equipos que caigan directo a la B Nacional y una promoción, beneficiando a un club de Primera. Así, habrá retoques y nuevo formato para lo que viene, después de cinco años en los que ya hubo siete campeonatos diferentes, con torneos que nacen y mueren a la vez. Así, el fútbol argentino, el granero del mundo al que vienen a comprar talentos de todos lados, seguirá naufragando por la desidia de estos dirigentes que hasta hacen extrañar el Todo Pasa de Grondona.