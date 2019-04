“Hace dos días que estoy encadenada. Acá no se presentó ningún juez ni ningún funcionario del IPVU. Esta mujer me ha destruido la vida y no le hice denuncia por daños y perjuicios sino por desalojo”, señaló Mariela Figueroa, quien denunció a su amiga de toda la vida.

Aseguró que está en “situación de calle” y que espera que la denuncia ante el Juzgado prospere. “Por esta situación me quedé sin trabajo, no tengo dónde vivir, y encima tuve que contratar a una abogada para recuperar mi vivienda”, agregó.

Figueroa aseguró que no vendió su vivienda a nadie, que cuenta con la tenencia y adjudicación del IPVU y que continúa con los pagos ante ese organismo provincial.

“En diciembre me avisa una vecina que había escuchado ruidos como de mudanza en mi departamento. A ella, que la conozco desde hace 14 años, no le hace falta esta casa, tiene dos autos, dos camionetas y siempre ha vivido en el centro”, sostuvo la denunciante.

Con mochilas a su alrededor, su hija menor a un costado, y dos efectivos policiales que permanecen en el segundo piso por seguridad, la mujer está amarrada con una cadena y un candado a la reja del departamento.

“Este es mi casa, mi techo y esta persona abusó de mi confianza, alegando que compró. No tiene nada firmado por mí que respalde eso”, aseguró al tiempo que contó que se fue hace tres años a vivir a Córdoba para hacer un tratamiento por una patología, de una endometriosis crónica.

Dijo que en febrero le dio la llave para que controle una reparación que estaba haciendo porque la vecina del piso inferior le había dicho que había una pérdida de agua que la afectaba. “En mayo me dijo que me había cambiado la cerradura y para fin de año estaba adentro”, añadió.

Figueroa dijo que hace dos días había un joven en el departamento, que nunca salió por la puerta principal donde permanece encadenada y que aparentemente habría salido por una ventana.

