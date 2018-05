El papá le mandó el video por Facebook al piloto neuquino el sábado. Conmovido, Camilo los contactó y los invitó a su casa.

"La verdad que es emocionante, uno no se da cuenta del efecto que puede generar en las personas y cuando vi el video que me mando el papá me emocioné", sostuvo Camilo.

La historia de Iara es la de muchos niños fanáticos del automovilismo. En este caso, ella tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo y de llevarse un regalo que todo amante de las carreras quisiera tener.

"Los invité a que vinieran a casa, le regalé una remera y un auto de juguete que tenía. La nena estaba muy emocionada", aseguró el corredor regional.

