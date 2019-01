Esta semana, el Municipio promulgó la ordenanza, que no cayó bien entre los vendedores ambulantes de comida y los dueños de los “foodtruck” o carros gastronómicos ubicados sobre el Limay.

Carlos Jara vende churros y todo tipo de panificados envueltos en plástico en la zona ribereña desde hace seis meses; es su primera temporada como ambulante. Para él, “la ordenanza puede que esté bien porque es más higiénico, pero significa un gasto más para el que invierte y no lo tiene dentro de sus planes”. Indicó que los envoltorios de papel o cartón “te encarecen los productos y eso se vuelve una complicación para nosotros y también para el que compra, porque es una cadena”.

Todas las tardes, en los balnearios municipales, los cestos quedan repletos de botellas, bombillas, bolsas y vasitos, todos de plástico. Cuando no hay más lugar, los tiran al piso. “El problema es que no tenés otra opción”, razonó Darío, que vino de visita con su familia desde Rincón de los Sauces.

Contó que ayer, al llegar a Río Grande, se dio cuenta de que no tenía vasos para el jugo y la única solución que encontró “fue comprar uno descartable en el kiosco, que me lo vendieron a diez pesos”. Señaló que, “si hubiera de otro material, se podría elegir, pero vidrio no te pueden dar, así que la gente va a seguir usando plástico”.

Lautaro Pereyra, dueño de un food truck gastronómico, remarcó que el problema no es el material, sino quien lo usa. Él tiene sobre el mostrador las bandejas, bombillas y tenedores de plástico que les entrega a sus clientes para que coman al aire libre.

“La gente tira al suelo lo que sea; si les diéramos vajilla descartable de loza, también terminaría en el piso. Yo soy afín a cuidar el medioambiente, pero no veo que esto sea el camino, va más por el lado de la concientización”, explicó.

A unos metros de su carrito, hay un enorme contenedor de residuos secos. El Municipio lo puso ahí para tirar los envases de plástico que se usan en el parque gastronómico de la Isla 132. Todas las noches, el volquete queda vacío, mientras en los alrededores el suelo es un reguero de descartables.