“Mi cuñado, que era el que manejaba, puso el guiño porque iba a doblar por Río Colorado, cuando un Chevrolet Corsa de color negro, les pasó a llevar el espejo retrovisor. El auto se detuvo como a unos 50 metros, se bajaron dos hombres y sin mediar palabras le abrieron la puerta y les pegaron”, relató Noelia, hermana de la denunciante.

A los agresores los describió como dos hombres entre 27 y 30 años. Uno era tez blanca, pelado, de 1,75 metros aproximadamente y el otro era algo más bajo con la particularidad de que tenía el cabello corto con trencitas.

“Mi hermana iba a sacar la documentación de la guantera para intercambiar los seguros. Pero uno se acercó, abrió la puerta y le metió una piña en el ojo, sin decir nada. Como pudieron cerraron la puerta y los dos se encargaron de abollar el auto a patadas”, contó la mujer sobre el episodio ocurrido el domingo a las 6:30.



Dijo que a pocos metros había un patrullero, que la pareja se acercó hasta ellos pero que al parecer no habían visto el incidente. “Queremos creer que estaban dormidos porque si vieron cómo los golpearon y no hicieron nada, es peor. Mientras los tipos se iban al auto, mi hermana y su pareja les decían que los detuvieran, que tomaran la patente, pero no hicieron nada”, aseguró.

Además, sostuvo que su cuñado los empezó a insultar "porque no activaban". Y que, al llegar más policías, lo púnico que hicieron fue demorarlo por insultarlos. “Hasta le hicieron un test de alcoholemia que dio negativo. Para mi hermana, los agresores estaban duros, drogados, con la mirada perdida”, añadió.

“Fue una sumatoria de cosas. Cuando mi hermana quiso radicar la denuncia en la comisaría 12, la mujer policía la atendió mal y le preguntaba, de forma socarrona, si estaba segura de querer hacer la denuncia. Fue todo horrible”, señaló Noelia.

Agregó que hicieron la presentación en Fiscalía y que esperaban conseguir videos que demuestren la agresión de los desconocidos.

