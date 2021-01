Una patota atacó brutalmente a un chico de 15 años

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar donde se registró la agresión y lo trasladaron al Hospital Necker, donde fue trasladado a terapia intensiva, quedando en coma inducido. Su mamá, Nataliya, reveló que todavía no sale del estado de shock: "Cuando lo vi en la ambulancia, con el cráneo abierto en varios lugares, fue realmente horrible. Lo agredieron a las patadas, trompadas y con barras de hierro y muletas. Me dijo que no conocía a los individuos, que tenía dolor, que tenía frío y que no quería morir", contó la mujer. Además, indicó que ya presentó una denuncia y alertó a la embajada de Ucrania de donde ella es originaria.

La Justicia abrió una investigación por "intento de homicidio" y la familia colabora desde su lugar: abrió una cuenta en Instagram para buscar testimonios que puedan llevarlos a los responsables de esa barbarie.

La golpiza que recibió fue feroz y con una saña que llama la atención. Aun así, con poco más de una semana internado, Yuriy se reponiendo y se encuentra mejor de salud, aunque le falta.