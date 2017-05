Una Pipa llena de goles que hace olvidar al Titán

El Pipa sufrió en el inicio del torneo cuando un sector de los hinchas reprobaba su actitud, un poco fría, en el campo. Incluso muchos pedían por Walter Bou que, a base de goles en 2016, peleaba por la titularidad. Sin embargo, Guillermo apoyó al Pipa, que está encendido.

Goles para ganar

Lo más importante para el equipo es que sus goles valen puntos, como se dio el último fin de semana ante Newell’s, cuando en un partido apretado metió el único tanto para el 1-0. Al respecto, los números hablan por sí solos. Aunque estuvo lesionado en el tramo final del año pasado, y más allá del flojo nivel colectivo y defensivo que mostró Boca en varios pasajes de este 2017, los tantos de Darío Benedetto posibilitaron que el Xeneize siga siendo, a falta de cinco fechas, el puntero del campeonato. Cuando Boca lo precisa, el Pipa dice presente: de los 52 puntos que el equipo lleva en el torneo, 26 los obtuvo gracias a la eficacia de su 9. Exactamente la mitad. Cada vez que convirtió por el torneo local, Boca no perdió y casi siempre ganó (diez victorias y el empate con Patronato). Además, tiene un promedio de gol único en el fútbol argentino: logró 17 tantos en 25 juegos oficiales.

En lo inmediato, Benedetto hizo que una década más tarde el hincha deje de hablar del Titán para pedir los goles del Pipa que ya van a venir.

Abogado de la ex

Pedirá detención de Centurión

Diego Storto, abogado de Melisa Tozzi, la joven que acusó de violencia de género a Ricardo Centurión presentará hoy un pedido de detención para el delantero de Boca. Mientras que el fiscal de la causa, Alejandro Ruggeri, declaró por radio que “no hay elementos suficientes para pedir la detención de Ricardo Centurión”. El jugador tiene una restricción judicial y no puede estar a menos de 500 metros.

OPINIÓN. Gabriel Lineares. Entrenador de Pacífico. Hincha de Boca.

Puede rendir un par de años en Boca

Difícilmente haya algún jugador en Argentina que pueda igualar a Palermo. Benedetto es un gran jugador, es diferente y hace goles importantes. Es un nueve de área que define bien, está siempre en el lugar que pide la jugada, normalmente hace los goles y eso marca una diferencia. Como nueve clásico, acomoda el cuerpo y patea al arco porque lo tiene entre ceja y ceja. Tiene una técnica individual muy buena, distinta a la de Palermo, que era más tosco. Los dos siempre están bien ubicados y eso no es poca cosa. Creo que puede rendir un par de años en Boca, aunque le falta un Riquelme que le dé la pelota, que lo nutra. Puede rendir mucho, aunque no está al nivel de Palermo porque todavía no ha logrado nada en Boca.

Gago no se entrenó y es duda contra Huracán

Buenos Aires

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, paró ayer el equipo por segundo día consecutivo con Lisandro Magallán en lugar del lesionado Juan Insaurralde, pero no contó con Fernando Gago por un estado febril, de cara al partido de mañana a las 19:30 con Huracán, en Parque de los Patricios, por la fecha 26 del torneo.

Gago no se entrenó por tener fiebre y vómitos, por lo que está en duda, aunque igualmente concentrará con sus compañeros dado que el Mellizo va a esperar su evolución hasta último momento. De no jugar, la primera alternativa será Fernando Zuqui, quien ocupó su lugar en la práctica. Sin embargo, no se descarta el ingreso de Júnior Benítez o del pibe Gonzalo Maroni.

Magallán, de titular

Magallán formó dupla de centrales con Fernando Tobio y así relegó a Santiago Vergini, que hasta el encuentro frente a Newell’s del fin de semana pasado había jugado todos los cotejos. El Xeneize volverá a entrenar hoy y luego quedará concentrando. El probable once sería con: Rossi, Peruzzi, Magallán, Tobio y Silva; Pérez, Jara, Barrios, Zuqui; Pavón y Benedetto.

Boca, líder del torneo, irá al Tomás Adolfo Ducó con once partidos sin derrotas de visitante, producto de seis victorias y cinco empates.