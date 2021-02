Una teniente de la Marina grabó un video porno en una base nuclear

"Tengo 29 años y trabajo de 9 a 17 en mi vida, Me encanta ser traviesa y mantener el colorido. Mi lado travieso, a veces, me puede meter en problemas pero ese sentimiento de emoción que podemos tener al hacer esto me pone tan caliente", se describe la mujer en la plataforma para adultos, en la que estuvo ganando dinero vendiendo "pornografía por encargo".

En las fotos y videos explícitos que publicó la agente, también aparece su amante Liam Doddington, que se desempeña como marinero principal. Según la investigación, varias escenas fueron filmadas en las instalaciones de las Fuerzas Armadas británicas y una se desarrolló en la sede del submarino nuclear Faslane HMNB Clyde, cerca de Glasgow. La semana pasada, al ser interrogada por las autoridades, Jenkins confesó su polémico pasatiempo y, sin importante la advertencia, publicó otro contenido durante le fin de semana al que tituló "Realmente me usó".

"Los comandantes no pueden creerlo. Podría haber todo tipo de riesgos de seguridad involucrados. Nuestro problema es que si nos oculta algo, puede estar abierta al chantaje", comentó un portavoz de la Marina al periódico The Sun y destacó que la joven se comportó como "una persona abierta y honesta con sus jefes" tras ser consultada. No obstante, aseguró que "se está llevando a cabo una investigación". "Sería inapropiado hacer más comentarios. Cuando el personal no actúe de acuerdo con nuestros valores y estándares, no dudaremos en tomar las medidas adecuadas", concluyó.