Se tenía que quedar hasta el 31 de enero en ese domicilio en aislamiento. "Y ahí me di cuenta que tenía un gran problema. Mi vuelta era el 29, tenía pasaje de avión ya emitidos y todos los problemas que estar aislada conlleva", se apenó.

Si bien logró cambiar los pasajes para retornar el 3 de febrero a su Buenos Aires natal, no puede sacar el certificado que la habilita a viajar. "Ahora mismo, como sigo con el cuadro de COVID la aplicación Cuidar, aparezco en rojo y no puedo viajar. Pero cuando llamé el número de atención que tienen en Neuquén no me pueden decir cuándo me habilitarán para viajar y volver a mi casa. Es una incertidumbre eterna", explicó.

Más allá de que la aplicación no la deja viajar porque está aún transitando la enfermedad, tampoco podrá sacar un permiso de vuelta porque "no existe el certificado de un solo tramo".

"Claro, si saco de nuevo un permiso de verano me pide destino de ida y vuelta. Entonces, pregunto qué permiso debería sacar para volver si el que tengo se me venció por haberme contagiado... y nadie me sabe responder. Ni el centro de salud de acá, ni en las líneas de teléfono que llamé", reclamó.

Esta joven llamó a la empresa de colectivos con la que uniría su primer tramo de viaje, entre Villa Pehuenia y Neuquén, y le dijeron que por más que tenga el alta es posible que no le dejaran subir porque necesita el certificado. "Yo no entiendo nada ya, y me tienen a las vueltas", se quejó.

En las últimas horas consiguió una persona que tiene que viajar a la capital y le prometió que la iba a llevar. "Pero si en el camino me paran y me piden el permiso, ¿no me van a dejar pasar por más que tenga el alta?", cuestionó.

Además, debe hacer el tramo Neuquén - Buenos Aires en avión. "En el aeropuerto no me lo pidieron a la ida, por eso estoy tranquila, pero una que quiere hacer las cosas bien y estas cosas te marean", agregó.

Con el pasaje en avión para el 3 de febrero y a la espera del alta que llegará en algunas horas, esta joven turistas planteó: "Un montón de gente le debió haber pasado esto y no entiendo porque no hay un protocolo, o como pude ser que la gente que trabaje en salud no lo sepa".

"Estoy esperando que llegué ese día y estar en mi casa. Fueron días muy complicados de mucha incertidumbre", concluyó la joven.