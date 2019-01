Bajo el calor agobiante del pasado jueves, Elsa concurrió al Cementerio con una urna para retirar las cenizas de su madre, pero tras permanecer una hora de espera se fue con las manos vacías.

“El empleado que me atendió volvió y se quejó en voz alta del desorden al decir que ´dejan las cosas en cualquier lado´. No podía permanecer más tiempo de espera y regresé recién el lunes porque antes me era imposible. Tampoco supieron qué decirme”, relató Elsa en diálogo con LU5.

La vecina se lamentó que, en esos días, en los que también su marido se acercó a la Municipalidad para exigir una respuesta y adelantarles que haría una denuncia. La respuesta que recibió fue que se trataba de una situación “que eso nunca pasa” y que durante la mañana se iba a comunicar. Recién a las 15 del lunes le avisaron que podía retirar las cenizas al día siguiente.

“Es una falta de respeto lo que hicieron ni siquiera un llamado para dar un tipo de explicación. La chica que me atendió me dijo que se habían perdido las placas, no las cenizas. Ella dijo que suplantaba al director y reconoció que era un desorden”, señaló Elsa.

Se fue con la urna y con una amarga sensación. “No sé qué dieron. Dudo de que realmente sean los restos de mi mamá. A mí me va a quedar la duda por siempre. No sabés qué pensar. Estuvieron 4 ó 5 días para dar una explicación y nunca se comunicaron. Las disculpas no alcanzan porque estamos hablando de sentimientos”, se lamentó la mujer.

LEÉ MÁS:

Una familia recuperó las cenizas que le habían robado: las dejaron en el cementerio de Progreso