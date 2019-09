Una vulnerabilidad en las tarjetas SIM afectó a millones de usuarios

La empresa Adaptive Mobile Security llamó a la nueva modalidad Simjacker, la cual no se trata de un asunto de plataformas o sistemas operativos, sino de tarjetas SIM, y el alcance es enorme. Es que como no distingue entre iOS o Android, todos son sus objetivos. Desde la compañía aseguraron que la falla fue explotada durante, al menos, los últimos dos años. Además, subrayaron que los usuarios no pueden hacer nada para solventar la situación ya que es algo que únicamente las operadoras pueden solucionar.