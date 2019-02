Una web convierte a color fotos en blanco y negro

Web-pasa-a-color-fotos-en-blanco-y-negro.jpg

De acuerdo con la visión de la Data Science and Artificial Intelligence Division del departamento de ‘open data’ del gobierno de Singapur, quienes son los creadores de esta web, el proceso luego del coloreado de fotos depende de varios factores, pero puede resumirse en los siguientes: se entrena a la inteligencia con un banco inmenso de fotografías, de modo que así el “cerebro artificial” aprenda lo que es una fotografía a color. Posteriormente, se les da las herramientas para colorear la foto. Con estas dos habilidades, la IA logra colorear una foto que no había visto nunca antes, pero partiendo de su conocimiento previo mezclado con el análisis de esta nueva foto. De todos modos, aclaran con modestia sus desarrolladores, se presentan algunas fallas y quedan pendientes algunas imágenes que se podrían colorear mejor aunque para eso hace falta inculcarle una mayor cantidad de información. Y ejemplifican diciendo que, por el momento, no le es fácil alcanzar el color del traje de un soldado francés de la Primera Guerra Mundial de un rango determinado.

Colourise.sg no está sola en el mercado, en el que hay otros desarrollos similares, pero sí se destaca por ser la más veloz y eficaz de su rubro. Y su bien no puede adivinar los colores que supo ver el fotógrafo cuando hizo clic, la alta precisión que logra es altamente destacable.