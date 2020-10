Unión de Mayo: "Tuvimos que sacar uno por uno de las plazas"

"Es increíble la cantidad de gente que permanece en los espacios públicos en Unión de Mayo y en todos lados. Ayer (por el lunes) fuimos con la policía y sacamos uno por uno, la gente no entiende. Sacábamos de la plaza de Boca y se iban al Parque Lineal”, se lamentó Ancafil en diálogo con LU5.

El vecinalista dijo que las personas que concurren lo hacen despreocupadamente, con el barbijo en la mano, compartiendo mate o botellas de bebidas alcohólicas. "No tienen ni que llevar mate. Hasta los placeros están todos contagiados", agregó.

Ancafil señaló que al parque concurren incluso vecinos de otros barrios y la situación epidemiológica los está afectando, especialmente a la población de adultos mayores, que es mayoría en ese sector de la ciudad. "El Covid nos está golpeando muchísimo, pasamos de tener 30 casos a 300 casos en el barrio", indicó.

"Tenemos familiares, amigos contagiados, entre ellos unos 15 jóvenes. Mi hija mayor le pasó y me desesperé pensando en que no tuviera cama en caso de necesitarla. Por suerte, está bien. Pero tengo amigos que están peleando por la vida”, aseguró Ancafil.

El vecinalista subrayó que tanto el personal de salud, como el de las fuerzas de seguridad, está agotado a esta altura de la pandemia, por lo que instó a los vecinos a que presten atención al comportamiento de los adolescentes y respeten los protocolos sanitarios y sociales.

"Los adolescentes que no tienen que salir a reunirse. Ayer había grupos en bicicleta, no le querían responder de dónde eran, faltándole el respeto a la Policía. Hasta yo andaba sacando gente de la plaza", señaló.

Además, Ancafil relató que es común ver grupos de jóvenes compartiendo una botella de cerveza en la plaza y se mostró partidario de que se pueda salir a caminar pero no detenerse en espacios públicos.

“A las 20 no pueden salir más a caminar. Quiero pedirle a toda la gente del oeste que si no caminaron nunca, no caminen ahora. En lo posible que no salgan de su barrio. Tengo familiares, vecinos que la están pasando mal. Esto no es político, es una pandemia, que use barbijo y que no salga de su barrio”, cerró el vecinalista.