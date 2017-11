Unos 500 docentes tienen el alta médica y no pueden volver a clases

“La ministra de Educación (Cristina Storioni) prometió hace un mes que se resolvería la falta de un espacio para funcionar y ayer vinimos a buscar la llave para mudarnos al nuevo edificio, pero el expediente aún no salió de Legales y no se firmó el contrato con la propietaria del inmueble”, señaló a LM Neuquén la secretaria Adjunta de ATE, Fabiana Marillán, desde las puertas del CPE.

Explicó que tanto los docentes como los auxiliares tienen el alta médica particular pero no el alta de Salud Ocupacional. Dijo que los trabajadores habían obtenido el compromiso para que trasladen la sede desde la calle Yrigoyen y Matheu a Santa Fe e Independencia, pero que cuando fueron ayer al CPE les dijeron que no estaban las llaves.

Respuesta

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) se informó que en septiembre, como prueba piloto, se arbitraron los medios para la concreción de una Junta Médica en la localidad de Chos Malal, con el fin de que el empleado dependiente de Consejo Provincial de Educación no tenga que trasladarse a la capital neuquina para la realización de este trámite.

En esta línea, confirmaron que se está trabajando para replicar esta acción en los demás distritos y que en la localidad de Junín de los Andes ya se cuenta con una oficina de Salud Ocupacional con una médica a cargo, como así también en el Distrito I y en el VIII.