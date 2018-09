Usaban a prostitutas para poder cazar rinocerontes

Sudáfrica recibió aluviones de solicitudes de permisos de caza de Vietnam y otros países asiáticos sin tradiciones de caza. Algunas personas pagaron hasta u$s 85.000 para llevarse un solo rinoceronte blanco a casa. A ese negocio ilegal debe mucho la actual crisis de caza furtiva del rinoceronte. Aunque no se sabe cuántos cuernos del animal se han llevado a Asia, The New York Times registró que sólo hacia Vietnam salieron desde Sudáfrica, entre 2003 y 2010, más de 650 trofeos de rinoceronte. “Bienes que valen entre u$s 200 millones y u$s 300 millones en el mercado negro. Sin embargo, Vietnam tiene los documentos correspondientes sólo de una fracción de ellos”, explicó el periódico.

Hacia 2012 las autoridades sudafricanas habían identificado a cinco bandas delictivas vietnamitas dedicadas a la pseudocaza, como se disfrazó la caza furtiva. La banda de prostitutas armadas del tailandés Chumlong Lemtongthai fue una de las más destacadas: para conseguir muchos permisos Chumlong pagó u$s 550 a unas 25 mujeres que debían presentar una copia de su pasaporte y tomarse unas vacaciones en Sudáfrica mientras los verdaderos cazadores mataban rinocerontes.

Cuando observó que Chumlong y sus amigos ya habían cazado 50 animales, Johnny Olivier, un gestor e intérprete del sector, comenzó a sospechar: “Esto no es por los trofeos”, dijo al Times. “Esto es una masacre por dinero puramente. Estos rinocerontes son la herencia de mi país”. Para comprobar sus impresiones, Olivier habló con un investigador privado, que reunió 222 páginas de pruebas. En 2012 Chumlong fue juzgado como el cerebro detrás de “una de las estafas más grandes en la historia del delito ambiental” y condenado a 40 años de prisión. Pero la severidad extraordinaria de la decisión pronto se moderó. En 2014 el detenido obtuvo una reducción de su sentencia a 13 años y una multa de u$s 78.000. Y ahora, cuatro años más tarde, consiguió la libertad adelantada. Mientras los grupos conservacionistas se manifestaban en contra, Chumlong fue deportado a Tailandia. Las prostitutas que fueron utilizadas no terminaron en la cárcel como su jefe.

650 trofeos de rinoceronte viajaron a Vietnam

