Vaca Muerta: Aguada del Chañar también quedó para YPF

La historia de Aguada del Chañar se remonta al 2011. Hoy, hasta el proceso formal de adjudicación, le pertenece a IEASA, la sucesora de Enarsa, una empresa que estuvo asociada con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) en uno de los primeros desarrollos de gas no convencional de la formación neuquina.

La empresa provincial y la antecesora de IEASA fueron socias en un proyecto que en su pico máximo de producción implicaba unos 250 mil metros cúbicos diarios de gas.

El área que salió a ofrecer sobre finales del año pasado el gobierno nacional incluye un total de 14.000 acres, está ubicada cerca de La Amarga Chica, donde YPF y Petronas anunciaron meses atrás un desarrollo masivo que implicará una inversión de 2000 millones de dólares.

Hasta la cesión definitiva, IEASA tiene el 100% de las concesiones otorgadas por el gobierno provincial. Esto incluye una concesión convencional por 25 años, hasta el 2039, con una opción de extensión por diez años más.

También tiene una concesión no convencional de 35 años que se extiende hasta el 2053. El Lote Aguada del Chañar incluye dos yacimientos: Loma Colorada (Gas) y Bosque Chañar (Petróleo).

De acuerdo con la información que dio a conocer en su momento IEASA, se ha documentado la existencia de hidrocarburos en cuatro formaciones, tres de las cuales contienen recursos convencionales (Lotena, Sierras Blancas y Vaca Muerta), mientras la cuarta (Punta Rosada) es de características tight (no convencional). Según la información de la licitación, solo se han perforado hasta el momento nueve pozos.

Según pudo saber este diario, hubo ofertas formales de Tecpetrol (u$s 41 millones), Vista Oil (u$s 8 millones) y PAE (u$s 45 millones) para quedarse con el área.

Vaca Muerta atraviesa un contexto donde las áreas con posibilidades de extraer crudo (shale oil) cotizan en alza, en un contexto en el que el mercado del gas está cruzado por algunas complejidades, entre ellas la necesidad de nuevos mercados en un contexto de condiciones de consumo interno relativamente estables.

El petróleo, de acuerdo con proyecciones del gobierno provincial, terminará acaparando cerca del 60% de las inversiones que terminen ingresando en el 2019.

Tal como lo adelantó este suplemento, se esperan algo así como 5436 millones de dólares de parte de las productoras solo diseccionado a producción y exploración.

