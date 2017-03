Vaca Muerta. Tomarán a la mitad de los desocupados

Por la caída de equipos registrada en YPF, quedaron 1067 trabajadores sin tareas, para quienes se terminó acordando entre la empresa, el Gobierno y el Sindicato del Petróleo y el Gas Privado de Neuquén una mensualidad de hasta 20 mil pesos, además de la indemnización legal, mientras esperan un nuevo destino en la prometedora formación neuquina.

Tecpetrol anunció la inversión de 2300 millones de dólares para desarrollar un proyecto de gas con un plan que contempla la activación de seis equipos de perforación en un lapso que se extiende hasta marzo del año que viene. Los primeros cinco equipos quedarán activos este año.

“Se van a ocupar a 500 trabajadores tomando en cuenta a los que están en boca de pozo, los que hacen fractura, los que llevan el agua... en fin, todas estas cosas que son las que van a generar mano de obra”, aseguró Pereyra a LM Neuquén.

El dirigente sindical fue una de las figuras clave en el combo de atractivos que diagramó el Ministerio de Energía de la Nación para los inversores confesos y los potenciales para la extracción de gas y petróleo no convencional. Su firma era necesaria para la denominada adenda al Convenio Colectivo de Trabajo de la mano de obra de las petroleras con intereses en Vaca Muerta. En la práctica, la adenda abarató el costo del empleo para las compañías petroleras. A cambio, Pereyra pidió inversiones. Es el tema recurrente de cada diálogo del líder petrolero con la prensa.

Cuenta, como el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, con los 17 pilotos encarados por diversas empresas en Vaca Muerta, cuando antes la mitad pase a fase de desarrollo. Esto es, un paso de la exploración a la explotación de gas o petróleo.

Las fichas de la Provincia están puestas en la producción de gas, que fue respaldada desde Nación con el acuerdo para que el producto tenga un precio sostén hasta 2021. Este precio va decreciendo año a año para dejar los valores librados al mercado al finalizar el programa. Esto debiera incentivar a las empresas a invertir más temprano que tarde, razonó Pereyra.

Al ser consultado sobre el tiempo que puede llevar la reincorporación a la actividad de los 1067 trabajadores registrados como parados por el gremio, el dirigente opinó: “No me quiero arriesgar porque son etapas lentas. Tampoco es decir ‘abrimos el yacimiento y pasen muchachos’. Se depende de las autorizaciones y otras cosas formales. Yo creo que vamos a llegar a fin de año con un 60% de recuperación de la mano de obra que ha quedado afuera”.

Los parados registrados por el sindicato de Pereyra son aquellos que quedaron sin trabajo concreto cuando YPF decidió disminuir sus planteles de obreros debido al cambio de técnica de extracción de shale. El gremio tiene unos 23 mil afiliados en Neuquén, pero entre los desocupados o parados no cuenta a los que quedaron cesantes o están sin cobrar en las empresas de servicios a las petroleras.

En Neuquén hay 23 mil petroleros. Están parados 1067, según registra el sindicato.

¿Se va a compensar con la inversión de Tecpetrol la caída de puestos de trabajo que tuvo el sector en Vaca Muerta el último año?

No hay que poner las dos cosas en la misma situación.

¿Entonces?

Acá no se está hablando de si se puede compensar o no se puede compensar. Lo que sí esto, el acuerdo al que hemos llegado: por un lado, la adenda; por otro, el precio del gas. La decisión del Poder Ejecutivo provincial de no aumentar los impuestos internos, como puede ser los Ingresos Brutos y Sellos, los sindicatos consiguiendo la exención del Impuesto a las Ganancias, consiguiendo todo lo que hemos conseguido para que los trabajadores que han quedado afuera puedan esperar su oportunidad cuando suban los equipos con subsidios de hasta 20 mil pesos. Es un acuerdo global, pero no es que una empresa pretende que se suban todos los puestos de trabajo que dejó afuera la otra empresa.

¿Estos tendrán preferencia en la toma de personal para los equipos que se incorporan ahora?

Por supuesto. Los compañeros, en la medida que van subiendo los equipos y vuelva la ocupación de mano de obra por parte de las empresas, que no quepa la menor duda de que quienes tienen la prioridad son los compañeros que han quedado afuera. Esto fue hablado y rehablado con las empresas.

¿Tienen un compromiso de Tecpetrol en ese sentido?

Pero por supuesto. Va a ser necesaria mucha capacitación, nosotros estamos exigiendo que se les brinde capacitación a los compañeros.

¿Sabe qué empresas van a sumar inversiones de la magnitud de la que anunció Tecpetrol?

Panamerican, Total, Shell... son empresas que ya han comprometido inversiones. Total va a hacer un anuncio muy pronto, que va a ser cuando lo dispongan ellos y tengan todo listo.

Van por el 50% del gas que se importa con un solo proyecto

Tecpetrol, del Grupo Techint, anunció que invertirá 2300 millones de dólares para extraer gas no convencional de Vaca Muerta. El plan de inversiones prevé etapas a cumplir hasta 2019.

Según lo estimado por la compañía, se llegarán a extraer 14 millones de metros cúbicos por día de gas del área Fortín de Piedra, que está concesionada por 30 años a la empresa del millonario ítalo-argentino Paolo Rocca. De cumplirse los pronósticos de producción, sólo Tecpetrol obtendrá de Vaca Muerta la mitad del volumen de gas que actualmente importa la Argentina para palear la crisis energética.

“Las empresas deben invertir”

El Club del Petróleo, que reúne a los máximos referentes empresarios del sector en el país, escuchó ayer al sindicalista Guillermo Pereyra pedir inversiones para Vaca Muerta.

“Señores empresarios, tienen todas las herramientas, todas. Les hemos dado todas las herramientas: el precio del gas, la adenda y todas las facilidades impositivas. Ahora les falta a ustedes invertir. No les queda ninguna excusa. Tienen que invertir, tienen que pasar de la etapa de piloto a desarrollo, esto es lo principal. Si pasaran la mitad de los 17 pilotos a desarrollo durante este año y el que viene lógicamente que estaríamos recuperando el nivel de mano de obra y pasando adelante por mucho”, fue la línea que bajó el titular del Sindicato del Petróleo y el Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa a los dueños y gerentes petroleros. “Tenemos una señal fuerte con lo que ha decidido Techint, que no es un anuncio, sino la concreción del paso al desarrollo de un piloto”, se entusiasmó.