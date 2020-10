Vecinalistas: "Anda mucha gente en la calle que es positiva de Covid"

El presidente de la Comisión Vecinal del barrio Islas Malvinas , Eduardo Pilquiñan, se mostró “ muy preocupado porque no se está cumpliendo con este proceso, con el distanciamiento social, con las restricciones de circulación tanto de día como de noche”.

Pilquiñan indicó que este sábado mantuvieron un encuentro virtual con sus pares de las vecinales de Huiliches, Villa Farrell, Canal V, Mariano Moreno, Rincón de Emilio, 14 de Octubre-Copol, Melipal, Islas Malvinas, Confluencia Urbana, Bouquet Roldan, Cuenca XV, Villa Ceferino, HiBePa, Santa Genoveva, Terrazas de Neuquén, Esfuerzo, Área centro Oeste, Gran Neuquén Norte, Alta Barda-Gamma-Yupanqui Este, El Progreso, Gran Neuquén Norte y Área Centro Este.

“El Centro de Salud Nueva Esperanza de Islas Malvinas no da más. Es un punto de hisopados, pero no cuenta con todo el personal porque algunos son personas de riesgo y otros están muy cansados. Se les pide a los vecinos que no anden de un lugar para otro si tiene síntomas, que saquen turno y luego concurran a hacerse el hisopado”, recomendó.

El vecinalista del barrio Islas Malvinas se mostró alarmado porque “hay cada vez más contagios en los barrios y uno ve que andan en la calle a pesar de ser positivos porque son asintomáticos”.

Dijo que si bien tratan de concientizarlos, no siempre se obtiene la mejor respuesta. “Nos queda conversar con las autoridades responsables. Se lo planteamos al intendente hace más de una semana. Necesitamos que haya prevención y más controles en los comercios porque algunos están abiertos después de las 20”, puntualizó.

Pilquiñan se mostró partidario que tanto desde el gobierno provincial como municipal sumen a las restricciones vigentes que anulen el uso de juegos y bancos de las plazas para evitar reuniones. “Los aumentos de contagios no paran. Pedimos que corten la posibilidad de usar plazas y parques porque la gente se encuentra, comparte mate y botellas. En las canchas del CAM juegan todas las tardes”, se lamentó.

El vecinalista Indicó: “Queremos más control del gobierno provincial y municipal. Que se tomen las medidas correspondientes, que se corte la circulación por lo menos por dos semanas, como lo veníamos pidiendo”.

Agregó que en este proceso de confinamiento “es necesario más que nunca que se cumpla por el sistema de salud saturado y el alto grado de contagios que vemos a diario”.