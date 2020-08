Vecinos de Alta Barda están sin agua desde hace una semana

Vecinos de Alta Barda ya no saben a quién recurrir ante la falta de agua que padecen desde hace una semana. Indicaron que, si bien presentaron notas de reclamo ante el Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ), aún no obtuvieron una solución al problema que los aqueja.

“Hace más de siete días que estoy sin agua. Este problema viene desde hace meses. El 12 de junio mandamos la primera nota al EPAS , después tuvimos un poco y ahora directamente no viene nada de agua”, aseguró María Luisa Torres, vecina de Alta Barda, en declaraciones a LU5 .

Torres relató que son al menos unas 20 familias las que se encuentran afectadas y sin servicio. “Anoche me trajo mi hijo un poco de agua envasada, así me las voy arreglando. Si sube un poco, lo hace por media hora y no alcanzamos a juntar prácticamente nada en los tanques”, aseguró la mujer que reside en uno de los departamentos sobre calle Las Flores.

La vecina indicó que esas viviendas las entregaron sin tanque de agua hace unos 45 años. No obstante, aseguró que no hay suficiente presión desde hace tiempo.

“Tenemos tanque pero no tiene el suficiente caudal para que pueda subir. Los vecinos están igual, algunos hicieron una conexión clandestina y tienen agua. Yo quiero hacer las cosas bien. Aunque desde junio no se tuvo respuesta favorable”, agregó María Luisa en alusión a las bombas que optaron por colocar algunos vecinos y así suplir la falta de presión.

La mujer dijo que desde el organismo provincial enviaron cuatro veces a una empresa tercerizada a Alta Barda para realizar las mediciones de presión del caudal. Según les informaron, en todas las oportunidades les aseguraron que estaba bien aunque el problema continúa.

“Desde la subgerencia de servicios de obras particulares nos dijeron que iban a hacer una conexión nueva. Ahora este señor Medina, que trabaja para el EPAS, dijo que el caudal está bien, que no hay que hacer ninguna obra”, se lamentó .

E indicó: “Estamos cada vez peor desde el verano. Somos muchos los vecinos sin agua, cada uno fue haciendo su propia conexión. Luego estamos los otros que no queremos hacer las cosas así nomás, si pagamos, tienen que arreglarlo”.