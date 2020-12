Vecinos del Barrio Hipódromo denuncian contaminación ambiental por la humareda que desprende una montaña de guano incendiada en varias oportunidades. “Hace una semana que no lo pueden apagar y no podemos ni respirar. Esto es un desastre”, contó a LMN Mónica Rivas, vecina de lugar.

La queja además de la toxicidad que se desprende de la quema de guano no solo es el olor, sino porque los bomberos ya no se presentan en el lugar. “Vinieron 8 veces y ya hoy no querían venir porque decían que lo habían apagado”, explicó la vecina.

Con la montaña de guano todavía encendida no hay quien se quiera hacer cargo de la situación: “Desde el hipódromo dicen que es algo adrede, pero se tienen que hacer cargo. Ni siquiera CLIBA se lo quiere llevar porque dicen que es un foco de incendio aún”.

Lo cierto, es que tanto Rivas como el resto de los vecinos del lugar ya no saben a quién llamar para ponerle un punto final a la situación. “Nos estamos contaminando. Es un gas super tóxico que no se enfría”, reclamó.

“No nos vamos a ir de acá hasta que se resuelva. Parece tierra de nadie pero ya no podemos vivir tranquilos por este olor”, concluyó la mujer que desde hace más de una semana soporta, junto a sus vecinos, el nauseabundo olor a guano quemado.