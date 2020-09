Vecinos fueron evacuados por una falsa alarma de incendio

Paralelamente, ante el susto, se comunicaron con la empresa administradora “que no nos atendió en ningún momento”. Esto no solo provocó la rabia de los vecinos por el destrato, sino también la irritación ya que “ninguno de los vecinos tiene la llave necesaria para desactivar la alarma”, que siguió sonando durante una hora .

susto alarma incendio edificio calle santa fe 1.jpg

Una vez que los encargados se presentaron en el edificio, constataron que “el sensor de la cochera estaba sucio con tierra y el viento lo movió”, provocando la falsa alarma. Pese a que esto provocó alivió a los vecinos, no dejaron de mostrar su enojo con los administradores del edificio. “Es una construcción con muchos problemas, no hay ningún tipo de mantenimiento y desde la administración no se hacen cargo de nada”, admitió César.

Tras la hora de espera para que la alarma deje de sonar, el grupo de 25 vecinos regresó a sus hogares.