Vecinos del barrio Altos del Ruca Che denuncian que varias bandas ocuparon una plaza y que sufren de disturbios y robos a diario.

Se trata de una plaza ubicada en la calle Pirker, en la zona del barrio Melipal. Según denunciaron, todos los días decenas de jóvenes de otros barrios bajan en motos hacia el lugar, que es utilizado por algunos para consumir bebidas alcóhólicas y drogas.

"A partir de las 17 empiezan a bajar chicos de todos los barrios, que no son de ahí. No podemos usar mas esa plaza porque vienen con bebidas alcohólicas y drogas. Siempre se arman disturbios entre adolescentes, tiran piedras, ocupan la calle y no nos dejan pasar porque te dicen cosas o te golpean el auto", manifestó un vecino que prefirió mantener su identidad en reserva.

Según relató, además de las peleas, entre ellos hay algunos que se dedican a espiar y luego robar las casas aledañas. También aseguran que hay personas en auto que les venden drogas.

"Entre ellos hay amigos de lo ajeno y hemos sufrido muchos robos. Se ponen en la plaza y no se puede diferenciar entre un chico que está tomando mates y quienes entran a robar", agregó el vecino quien además contó que el lunes encontraron a un ladrón en el interior de su casa.

En el video que aportó puede verse a una gran cantidad de jóvenes que rodean a tres chicas que están peleando y las alientan. "La Policía los ha tenido que sacar con balas de goma. En dos años robaron a casi todos los vecinos", expresaron.