En declaraciones a LU5, Margarita Hernández, contó que anoche un joven de 26 años fue sorprendido por un hombre que lo amenazó, lo golpeo con un revolver en la cabeza y finalmente le disparó.

“Venimos haciendo denuncias contra esta familia hace más de 14 años, en fiscalía y en la comisaría 44 pero no obtuvimos respuestas”, agregó. Además, resaltó que hicieron una presentación en la Defensoría del Pueblo y el propio Ricardo Rivas se presentó en la casa de los denunciados pero no obtuvo respuestas.

Hernández señaló que las denuncias son contra un padre y su hijo, que tampoco se presentaron en las mediaciones a las que fueron convocados. Según su relato, el padre estuvo detenido porque entró a una vivienda y golpeó a menores de edad, pero salió en libertad a las pocas horas.

La vecina contó que los hombres roban, amenazan y golpean a todos los habitantes de la calle Del Sol de las 120 viviendas de Valentina Sur. “Nos cuenta ingresar y salir de la casa, porque nos apedrean, nos rompen los vidrios del auto, de la casa”, añadió.

“La fiscalía no da respuestas. Ellos actúan sobre los hechos, no hacen prevención y en la comisaría dicen que si no tiene orden del fiscal no puede actuar”, dijo Hernández.

La vecina contó que hace poco estos dos hombres la corretearon con un palo de bate y le rompieron la cabeza. “Nos intimidan, nos insultan, nos amenazan”, resaltó. De acuerdo a su relato los problemas empezaron hacer 14 años cuando el hombre conoció a una nueva mujer, “antes compartíamos hasta la mesa”, indicó.

Queremos que fiscalía actúe. Que por favor los saquen del barrio, no pagan impuestos, están colgados de la luz, no pagan la casa, la fiscalía quería que yo me fuera. Es con todos los vecinos, presentamos hasta un hábeas corpus”, concluyó.