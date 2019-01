“No van a alcanzar a cumplir los plazos de la segunda obra de la etapa de la luz. Se atrasará más y la municipalidad es el órgano contralor de Calf, y al parecer Calf no quiere hacerla”, sostuvo López.

El vecinalista señaló que le habrían adelantado desde la cooperativa que el trabajo demandará al menos un año y medio más de lo programado.

“El 26 de marzo 2016 se firmó el pago de una deuda de la cooperativa Calf con el municipio. Un paquete de 9 millones de pesos que salían las obras en ese momento. Si se atrasaron en la obra es responsabilidad de ellos. En enero del año pasado tuvimos la misma discusión y Calf sólo colocó tres postes de cemento”, ejemplificó López.

corte-autovía.jpg

Los vecinos anunciaron que permanecerán en la ruta hasta obtener un compromiso de parte del ejecutivo a cargo, Guillemo Monzani, de que se retomarán las tareas. “Tuvimos paciencia, este es un barrio que tiene postergado desde hace años. Queremos el compromiso de Calf sino mañana tomamos la Avenida Argentina y quemaremos goma frente a la Municipalidad”, adelantó el vecinalista en diálogo LU5.

Al tiempo que señaló que ayer no tomaron una unidad de transporte de pasajeros para no perjudicar a los vecinos que iban o regresaban de trabajar. “Estamos cansados de que los compromisos no se cumplan”.