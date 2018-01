Vende cocaína en su local y quedó filmada

“Dame la plata”, les dice la mujer tras darles la droga a los jóvenes, y antes de que estos le pidan más les responde: “Bueno. Me hubieras dicho que querías tres y te hacía meter una más. Pero no me dijiste”. Y les pidió que volvieran en cinco minutos.

El video fue grabado durante la semana, y según el periódico entrerriano UNO, una familiar de uno de los muchachos sostuvo que en Chajarí “es todo un escándalo porque el lugar sigue abierto. Se llevó el video primero a la Policía pero no hubo respuestas, sólo nos pedían que no lo viralicemos, pero al ver que no pasaba nada decidimos viralizarlo”.

El local se encuentra en pleno centro de la ciudad de Chajari, muy cerca de la delegación de la Policía Federal, establecida en esa localidad entrerriana de cerca de 40.000 habitantes con el objetivo de reducir el narcomenudeo. Jorge Farías, jefe de la comisaría de Chajarí, sostuvo que quedó sorprendido al ver el video. “Desde Toxicología me dijeron que ya venían siguiendo el caso”, dijo.