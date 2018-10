Vendía bolsas de basura en la calle y terminó preso

Ricardo, un limpiavidrios, dijo que de manera habitual tienen problemas con los uniformados que les solicitan que se retiren de allí, impidiendo que puedan juntar algo de dinero para llevar a sus casas en esta época de crisis.

Un artista callejero que también trabaja ahí aseguró que el joven detenido no estaba haciendo nada malo. “Sólo estaba trabajando, como el resto, no se comportó mal y no le faltó el respeto a nadie. Casi siempre tenemos problemas con la policía que nos corre de acá, pero después volvemos porque necesitamos trabajar”, señaló,

Desde hace bastante tiempo comenzó a aumentar la cantidad de vendedores ambulantes y limpiavidrios en la zona del centro, que generó, en algunos casos, conflictos con la policía.

La mayoría son jóvenes que argumentan no tener trabajo y que necesitan realizar estas tareas para poder ganarse unos pesos.

Un síntoma de la crisis económica

La proliferación de vendedores ambulantes y limpiavidrios en la ciudad durante el último tiempo marca la delicada situación económica que vive la Argentina, más allá de que Neuquén desde sus números macro muestre otra cosa.

La realidad es que la gente que trabaja en la calle consultada por este diario dio cuenta de que, en su mayoría, son desempleados que en algún momento tuvieron un trabajo formal.

LEÉ MÁS

Perdió el control de su camioneta y volcó en Ruta 22: murió una mujer y hay dos heridos

Un audio de WhatsApp generó psicosis en las escuelas de El Chañar