Vettel: "Nunca hubo alguna oferta arriba de la mesa"

“No hubo ninguna fricción. Fue, sin duda, una sorpresa para mí cuando recibí la llamada de Mattia Binotto para decirme que no había intención del equipo en seguir juntos. Nunca entramos en negociaciones, nunca hubo ninguna oferta encima de la mesa y, por tanto, no hubo ningún roce” , fue tajante Vettel en primera instancia.

vettel.jpg Sebastian Vettel arremetió contra Ferrari y señaló que nunca le hicieron una propuesta para renovar su vínculo. El alemán será reemplazado por Carlos Sainz en 2021.

Respecto a su futuro en la Fórmula 1, el ex Red Bull manifestó que no tiene negociaciones para el 2021 por el momento. “Por ahora no estoy teniendo conversaciones, realmente. Estoy deseando tenerlas, obviamente, porque quiero asegurarme de tomar la mejor decisión para mí y para mi futuro. Creo que tengo una naturaleza muy competitiva. He logrado muchísimo en este deporte y estoy motivado y deseando conseguir más. Para hacerlo, creo, necesito el paquete correcto y la gente correcta a mí alrededor. Así que eso es lo que estoy buscando ahora mismo”, puntualizó.

Y para cerrar, Vettel agregó: “Si llega la oportunidad adecuada, entonces creo que estará bastante claro. Si no es el caso, probablemente tendré que mirar en otro lugar”.

El alemán ya tiene reemplazante en Ferrari y es Carlos Sainz, quien a fin de temporada dejará McLaren. En tanto, los de Woking se aseguraron a Daniel Ricciardo para cubrir el hueco que dejará el español con su salida.