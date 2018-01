“Me siento sostenida, respaldada por la gente que reconoce la importancia de la peleas que estamos dando contra las mafias. La provincia, al igual que el país, arrancó y hoy está un poco mejor. Pusimos en marcha 2200 obras, pero lo más importante es lo que no se ve y es la lucha contra los corruptos”, señaló Vidal en declaraciones al programa de Mirtha Legrand, que se emite por Canal 13.

En relación a los recursos de coparticipación federal que recibirá Buenos Aires, Vidal aclaró que esos fondos recién llegarán en 2019 mediante al acuerdo que firmó el Gobierno nacional con el resto de las administraciones provinciales del país.

“Este años vamos a recibir lo mismo que en 2017. Vamos a recibir los recursos que nos corresponden recién el año que viene. Los bonaerenses aportábamos el 37% de la coparticipación federal y nos daban el 18%. Eso va a cambiar porque hicimos un reclamo que antes no hicieron el resto de los gobernadores que tuvo Buenos Aires. Lo hicimos nosotros y el presidente Mauricio Macri nos escuchó y cumplió".

Vidal se refirió al incidente que protagonizó días atrás en Mar del Plata, cuando la marcha del vehículo en el que se trasladaba resultó interrumpido por un piquete de bañeros que realizaban un reclamo gremial.

“Me bajé del auto para evitar que se genere un problema mayor. No quería que la policía avanzara y se creara un problema mayor. Por suerte encontré personas que quisieron dialogar y luego pidieron disculpas y eso lo reconozco”, sostuvo Vidal.

En ese sentido, se refirió al pedido de detención que pesa sobre el intendente de la localidad de Ensenada, Mario Secco, quien es acusado de “coacción agravada” por haber ingresado a la Legislatura el pasado 14 de diciembre con un grupo de partidarios cuando se debatía un paquete de proyectos enviados por el Ejecutivo provincial.

“Más allá del pedido de prisión preventiva, lo que quiero es que la justicia avance contra los violentos. Ese día, Secco ingresó con barrabravas a impedir que la Legislatura trate un conjunto de iniciativas que intentaban terminar con privilegios. Eso es algo que no pude pasar”, enfatizó la gobernadora.

La mandataria aseguró que por ahora “no tiene decidido” si será candidata en las elecciones de 2019, y remarcó que en una gestión “hay que hacer méritos todos los días”.

La titular del Ejecutivo provincial reiteró que vive en una base militar “porque sabía que iba a enfrentarse a situaciones difíciles y a afectar intereses”.

“Vivo en una base militar por seguridad. Las luchas que libramos son muy duras y recibí muchas amenazas, hay incluso una persona detenida por eso. Sé que las cosas no se van a resolver rápidamente, pero trabajamos todos los días para que la gente esté mucho mejor”, apuntó.

Vidal también se refirió al papa Francisco, que visitará en los próximos días Chile y Perú y no estará en Argentina, y consideró que el sumo pontífice vendrá a su país natal cuando “haya diálogo y se termine la violencia”.

La gobernadora aseveró además que la foto que le tomaron en una juguetería de Pinamar no formaba parte de un montaje o una escena prepara, y sostuvo que “algunos piensan eso porque no pueden entender que un político tenga una vida normal”.

“Venía de inaugurar obras y pasé por esa juguetería para comprar un regalo para mi hijo. No había nada armado y me tomaron esa foto porque me siguieron unos periodistas. No había nada preparado. Lo que pasa que a algunos les molestas que los políticos hagan una vida normal”, recalcó.