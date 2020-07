Video: le robaron el auto con el hijo adentro

"Está mi hijo adentro", gritaba desesperada la mujer. A pesar de ello, los delincuentes avanzaron a toda velocidad y la arrojaron con violencia sobre el pavimento. Finalmente bajaron al chico a unos 200 metros de la casa, y no sufrió heridas. La madre terminó golpeada y con una fractura, producto de la fuerte caída.

En declaraciones a la prensa, la mujer asaltada en la puerta de su casa comentó que no era la primera vez que robaban en su casa. "Ya estoy cansada, nos vaciaron la casa dos veces.

Habla la mamá a la que le robaron el auto con el hijo adentro: los ladrones lo tiraron a la calle

"Somos peluqueros, estaba llevando al nene con mi mamá para poder ir a trabajar, y cuando cerraba el portón los veo venir", relató. "Yo solo quería que lo bajaran. Sentí que me moría, no me importó el auto, solo quería a mi hijo, me desesperé, no me importó que tuvieran armas, solo mi hijo", sostuvo consternada.

La mujer comentó que, al nene lo tiraron del auto a casi dos cuadras. "Volvió corriendo y estaba golpeado", detalló. "Yo me levanto para ir a trabajar, y ellos para ir a robar", finalizó.

En las últimas horas se confirmó la detención de dos sospechosos, afirmó que ambos habían ingresado a cárceles de la provincia "al menos diez veces" y criticó a la Justicia por los presos que fueron beneficiados con arrestos domiciliarios durante la pandemia.

Los detenidos fueron identificados por los investigadores como Ezequiel Valdivia González (25) y Maximiliano Laporta (31), quienes si bien fueron excarcelados durante este año, en ambos casos salieron de prisión tras el cumplimiento de pena.

En el caso de Valdivia González, las fuentes aseguraron que recuperó la libertad el 18 de enero de este año de la Unidad 31 Florencio Varela tras cumplir una pena por una causa de tenencia ilegal de arma de fuego.

En tanto, Laporta fue excarcelado el 11 de abril, en plena cuarentena, tras cumplir una condena en la Unidad 40 Lomas de Zamora por violación de domicilio y robo agravado.

"Cualquier padre o madre hubiera reaccionado de la misma manera cuando ve esto, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo soy el abanderado del desarme, de no oponer resistencia, pero también soy padre y sé que hubiera reaccionado igual o peor que estos padres", dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

La investigación del hecho, caratulado como "robo agravado", está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dirige el fiscal Gerardo Mohoraz.