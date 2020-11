Video: una ballena se "devoró" a dos mujeres en un kayak

Otro video video que circuló fue realizado por una de las protagonistas de la aterradora experiencia.

Por fortuna, las dos mujeres pudieron salir a la superficie y al cabo de unos momentos, otros kayakistas y surfistas que estaban en la zona acudieron a su rescate. Algunos, creyeron que la ballena se había tragado el kayak, pero no fue así,. Las mujeres pudieron recuperarlo y regresar a la playa sanas y salvas. Lo único que tuvieron que lamentar es que, en el impacto, perdieron las llaves de su coche.

"Vimos el gran cardumen de peces, la gran bola de cebo salir del agua y a la ballena subir. Pensé: '¡Oh, no! Está demasiado cerca'. Cuando me di cuenta estaba en el agua", narró McSorley en diálogo con FOX 26 News. "Pensé que estaba muerta y que se me iba a caer encima", agregó Cottriel sobre la increíble e inusual experiencia que había vivido en el agua.

"Regresamos al auto y mientras me sacudía, un montón de peces salieron de mi camisa. No podía creer la situación", concluyó Liz, feliz por poder contarla.