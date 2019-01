"Ella está tratando de salir pero no puede porque es pequeña. Ella está fuera. Oh, ella está levantando sus manos. Oh Dios mío, mira eso. Oh Dios mío", se escucha en el relato que dos testigos captaron en el lugar y que subieron el video a Facebook.

La Policía buscaba al padre por el robo a unas casas de la zona. Durante la detención, le consultan si está con algún otro adulto en el auto. Y éste responde que no, que sólo estaban sus dos hijos: una pequeña de dos años y un bebé.