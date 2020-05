Villa Azul: investigan si el brote de casos fue por un picadito

"Nadie se lo tomó en serio. Los pibes se la pasaban chupando y jugando. Yo no fui a cortar la luz porque me matan, pero se veía que esto iba a pasar", dijo al diario La Nación Marcos Bonda, de 64 años y residente del lugar. Resignado y masticando bronca por aquellos que pusieron en riesgo su vida y la de los demás.

El barrio del conurbano bonaerense tiene 53 casos positivos, por lo que se bloquearon todos los accesos. Los vecinos coinciden en que los partidos en plena cuarentena fueron el principal foco de infección.

"Es verdad, acá se arman partidos hasta las 5 y viene todo el mundo, hasta había campeonatos femeninos. No se respetó la cuarentena. Yo también jugué, me hago cargo, hay que decirlo. Nos equivocamos", reafirmó Manuel González, otro lugareño que se dedica a la venta ambulante. En este caso, la autocrítica no alcanza...

Mediante el plan gubernamental DETeCTAr, las autoridades aseguran que se testeó al 80 por ciento de la población de allí, que ahora no puede ni entrar ni salir del barrio por los estrictos controles con más de 300 efectiivos policiales en custodia de los accesos.

Es de esperar que en Neuquén no suceda lo mismo. Sería muy injusto.

En Neuquén

Vecinos del oeste neuquino revelaron en las últimas horas que un puñado de jóvenes rompió este fin de semana largo con el aislamiento preventivo y obligatorio vigente en todo el país para frenar la expansión del coronavirus, al disputar dos partidos partidos de fútbol en dos predios distintos. Uno de los picados, llevado a cabo el sábado en el barrio San Lorenzo, se disputó a menos de 150 metros de un control policial, y quedó registrado en un video.

